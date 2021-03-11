Минский зоопарк проведет конкурс на лучший скворечник

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на лучший скворечник "Дом для птиц" пройдет с 12 по 25 марта в Минском зоопарке. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в просветительском отделе учреждения.

"Сделать домик для птицы - задача довольно сложная. Есть несколько основных правил. Важно, чтобы гнездовья были изготовлены из натуральных материалов и оставались безопасными для птиц. Размеры домика зависят от того, для какой птицы его будут делать. Эти правила необходимо учитывать обязательно, а все остальное - исключительно полет фантазии участника конкурса", - рассказали в просветительском отделе.

Конкурс пройдет в двух номинациях: "Стандартный скворечник" и "Чудо-скворечник". При выборе победителя члены жюри будут обращать внимание на аккуратность исполнения искусственного гнездовья, удобство для проживания птиц и декоративную составляющую скворечника.

Награждение победителей состоится 1 апреля во время мероприятия, приуроченного к Международному дню птиц. "Все скворечники можно будет увидеть на выставке в центральной аллее зоопарка, а лучшие искусственные гнездовья впоследствии также разместят на территории учреждения", - отметили в Минском зоопарке.

К участию в конкурсе приглашается любой желающий. Работы принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00 по адресу: Минск, ул.Ташкентская, 40 (служебный вход).-0-