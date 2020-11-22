Мир спасет любовь - в Большом театре состоялась премьера оперы "Фауст"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера оперы "Фауст" Шарля Гуно состоялась 21 ноября в Большом театре Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два года назад художественный руководитель Большого театра Беларуси народный артист СССР Валентин Елизарьев предложил режиссеру-постановщику Анне Моторной поставить на сцене значительное произведение. Выбор пал на драму "Фауст", написанную Иоганном Вольфгангом фон Гете. При подготовке премьерного спектакля из-за сложной эпидобстановки пришлось приостановить репетиции. "Театр вышел из карантина только около двух недель назад, в это же время из России приехала балетмейстер-постановщик Наталья Москвичева, и за пять дней поставила балет "Вальпургиева ночь", - подчеркнула Анна Моторная.

Режиссерская концепция постановки затрагивает серьезные философские вопросы и призывает задуматься над сущностными нравственно-этическими проблемами. Для этого зрителя словно помещают в атмосферу фаустовского эксперимента, где он постоянно балансирует на грани реальности и нереальности, иллюзии и данности, осознанного представления и чувствования. "Фауст" представляется классическим образцом лирическо-драматической оперы.

"Действие спектакля происходит в Германии в период 1935-1945 годов. На сцене одновременно присутствуют до 100 человек. В первом акте спектакля традиционно для этого произведения есть сцена "Ярмарка" с народными немецкими танцами, а также сцена "Вальс" с балетом. На протяжении всего спектакля существует сквозной персонаж "Свита". Для премьеры были созданы 450 костюмов, а также сложные, интересные, невероятно подвижные декорации", - рассказала режиссер-постановщик.

По ее словам, этот спектакль о человеческих душах и о том, что необходимо для их совершенствования. "Когда человек оказывается перед выбором - жизнь или смерть, добро или зло - он погружается в совершенно другую среду существования. Мы хотим показать, как спасти мир с помощью любви. Когда будем трепетно относиться друг к другу, слышать и понимать окружающих, желать им добра, наша жизнь станет значительно лучше", - отметила Анна Моторная.

Впервые белорусские артисты показали "Фауста" еще в 1928 году. Это была первая постановка Белорусского музыкального техникума, осуществленная под художественным руководством Аркадия Бессмертного и исполненная на белорусском языке. Второй раз опера была поставлена в 1950-м дирижером Татьяной Коломийцевой, режиссером Владимиром Шахраем, балетмейстером Константином Муллером. Третий раз - в 1972 году. В постановочную группу вошли дирижер Иосиф Абрамис, режиссер Семен Штейн, художник Евгений Ждан, балетмейстер Семен Дречин. Последняя постановка продержалась в репертуаре до 1990-х годов.-0-