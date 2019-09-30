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30 сентября 2019, 09:00

Мировая премьера! Венский театр танца "Hofburg" представляет: "Ромео и Джульетта" под музыку Pink Floyd

Сенсация в культурной жизни Минска!

18 ноября в Республиканском дворце культуры профсоюзов состоится танцевально-театрализованное шоу "Ромео и Джульетта" в современной трактовке под музыку знаменитой культовой группы "Pink Floyd", под руководством непревзойденного мастера, хореографа - Ричарда Билла.

Это оригинальное и атмосферное шоу, покорившее зрителей по всему миру и изменившее подход к вечной истории Шекспира.

Постановка была принята с ошеломительным успехом в Европе. При содействии Международного фонда культуры "International Cultural Foundation" Венский театр "Hofburg" дал серию аншлаговых концертов в Англии, Италии, Норвегии, Швеции и теперь с гордостью представляет легендарное произведение "Romeo and Juliet" в Минске.

Постановка отличается своей масштабностью и уникальностью, вобрав в себя лучшее из мира балета, музыки и искусства: потрясающие костюмы, романтические эмоции, красочные спецэффекты, фейерверки света и современные 3D-mapping-инсталляции.

Австрийский хореограф Ричард Билл – первопроходец в мире театра и балета, отличительная черта его успешных постановок – это сочетание смелых идей и новаторской музыки одной из культовых рок-групп современности.

Новаторство известного хореографа заключается также и в том, что он смело поручает исполнение главных ролей лучшим и знаменитым актерам, работающим в различных театрах по всему миру. При этом он почти всегда сам участвует в работе над постановкой с актерами перед премьерой спектакля.

Особое внимание уделено чувственной, эмоциональной музыке группы "Pink Floyd", с ее легендарными хитами: "Another Brick In The Wall", "Money", "Time", "Comfortably Numb" и др.; необычной пластике; элегантному и утонченному танцу Джульетты; потрясающей хореографии Ромео; декорациям, которые включают световые эффекты и видеоинсталляции!

Перед зрителем предстанет бессмертная история Шекспира о двух веронских влюбленных, показанная совершенно с другой стороны, что способно в корне перевернуть его представление о классике!

Танцевальное шоу "Ромео и Джульетта" — это чистое искусство, которое, бесспорно, восхитит зрителей и приворожит всех, кто первый раз прикоснулся к прекрасному. Игра света и теней, представление высочайшего уровня – все это являет собой потрясающее шоу, полное иллюзий, пластики и музыки!

Подробнее: http://romeo.show.by/

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