Мировой оперной классикой открылись в Бресте "Январские музыкальные вечера"

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте торжественно открылся XXXI Международный фестиваль классический музыки "Январские музыкальные вечера". В церемонии открытия форума приняли участие представители руководства области и города, Министерства культуры, дипломатического корпуса, духовенства, любители классической музыки, передает корреспондент БЕЛТА.

Общаясь с журналистами, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил особенность нынешних "Январских музыкальных вечеров", которые Брест встречает в год своего тысячелетия в статусе культурной столицы СНГ. "Символично, что мы начинаем год с этого мероприятия. Это большое событие не только для Бреста и области, но и в целом для нашей республики. С каждым годом все больше известных мастеров классической сцены с удовольствием участвуют в фестивале. Это говорит о его высоком профессиональном уровне", - подчеркнул губернатор.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

Заместитель министра культуры Сергей Шереметьев назвал "Январские музыкальные вечера" уникальным культурным событием, праздником, который согревает сердца в рождественские дни. Он зачитал приветствие фестивалю от министра культуры Юрия Бондаря. "В городе с тысячелетней историей укрепились традиции новой эпохи. Это прежде всего проведение мероприятий, имеющих высокодуховные и высоконравственные цели. На протяжении многих лет брестский фестиваль "Январские музыкальные вечера" пользуется большой популярностью среди поклонников классической музыки, вносит заметный вклад в сохранение традиций белорусского и мирового музыкального искусства", - говорится в приветствии.

Заместитель министра культуры Сергей Шереметьев

Фестиваль открылся увертюрой к опере Россини "Сорока-воровка" в исполнении Национального академического симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под руководством Александра Сосновского. На протяжении вечера звучали шедевры мировой классики - арии из опер Чайковского, Дворжака, Верди, Сен-Санса. Их исполнили тенора оперного театра Ла Скала Джанни Моджардино и Альдо Капуто, артисты молодежной оперной программы Большого театра России Тамуна Гочашвили (сопрано), Виктория Каркачева (меццо-сопрано) и Алудо Тодуа (баритон).

Дирижер национального академического симфонического оркестра Белтелерадиокомпании Александр Сосновский

Джанни Монджардино

Тамуна Гочашвили

Виктория Каркачева

Сюрпризом первого музыкального вечера стало выступление Иоанны Наврот (лирическое сопрано) из Польши и итальянского гитариста-виртуоза Тома Синатры. Племянник знаменитого американского певца и шоумена выступит с большой программой на сцене Брестского академического театра драмы вечером 10 января. Польская оперная дива споет на закрытии "Вечеров" 12 января.-0-

Том Синатра

Фото Вадима Якубёнка