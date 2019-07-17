Мировые шедевры оперы и оперетты прозвучат 15 августа в концертном зале "Верхний город"

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые шедевры оперы и оперетты исполнят солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси и Белорусского государственного музыкального театра 15 августа в концертном зале "Верхний город", сообщили БЕЛТА организаторы.
"У истинных меломанов собрана своя собственная коллекция любимых шедевров из опер и оперетт. Однако в каждой из них обязательно найдется место для настоящих жемчужин этих жанров, признанных и ценимых во всем мире", - рассказали организаторы.
На сцену концертного зала выйдет талантливый дуэт - артист Большого театра Беларуси Василий Мингалев и солистка Музыкального театра, заслуженная артистка республики Маргарита Александрович, чтобы вместе с концертмейстером Юлией Щербаковой порадовать всех собравшихся исполнением самых настоящих шедевров мировой классики. "Нас ждет насыщенный и незабываемый вечер. История знает массу гениальных опер и оперетт, и выбрать лучшие из них было так же нелегко, как и исполнять сложнейшие отрывки из них", - подчеркнули организаторы.
Многочисленные арии и дуэты из великолепных произведений Джакомо Пуччини "Тоска", Руджеро Леонкавалло "Паяцы", Имре Кальмана "Марица", "Баядера", "Сильва", Джузеппе Верди "Травиата", Франца Легара "Страна улыбок" и некоторых других прозвучат на концерте. -0-
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