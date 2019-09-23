Мисникова: конкуренция на отборе на детское "Евровидение-2019" была очень сильной

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкуренция на отборе на детский конкурс песни "Евровидение-2019" была очень сильной, заявила сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании Елизавета Мисникова, которая в этом году представит Беларусь на международном форуме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я не была уверена, что буду первой, потому что отбор был сильным. Песни были прекрасные, была напряженная борьба, и я поздравляю всех финалистов с таким большим этапом. Конечно, было волнение перед сценой, мне кажется, у всех оно всегда есть. Но, когда я вышла, волнение исчезло и все прошло прекрасно, - рассказала Елизавета Мисникова. - Когда пошел подсчет результатов, я половины не видела на экране, так как девочки очень высокие были. Сначала не могла понять, почему все кричат. И тут я вижу свое имя в строчке под номером 1. Потом, когда осознала это, я начала прыгать выше головы. Потом я посмотрела еще раз, точно ли это я, и пошла в центр на место победителя".

Песню "Пепельный", которая принесла Лизе победу, ей помогли подготовить авторы Кирилл Гуд и Наталья Тамбовцева. "Моя песня о том, что сегодня ты серый, угрюмый, скучный, а вот возьми и переназови себя - и станешь ярким, воздушным, серебряным. Один и тот же цвет можно назвать по-разному. То же самое в жизни. На сцене я тоже разная: то веселая, то пою очень грустную песню и представляю какую-то историю. Специально написали эту песню для конкурса, мне она очень понравилась, она танцевальная, зажигательная, как любит молодежь", - отметила юная исполнительница.

Девочка призналась, что у нее много знакомых и друзей, которые активно поддерживали ее в день финала. "Это была большая группа, они за меня голосовали. Когда я выходила на сцену, все начали петь мою песню. Это крутая поддержка, - сказала она. - Мне нравится, что у меня есть фанаты, которые меня поддерживают, которые написали мне очень много добрых слов, когда я победила. Я отвечала им, наверное, два дня, потому что было очень много сообщений".

Что касается номера представительницы Беларуси, то к международному конкурсу он претерпит некоторые изменения. "Номер, конечно, будет меняться. Во время национального отбора, вернее, до него, мой костюм менялся несколько раз. А тут еще больше времени. Еще песню можно исполнить на английском, может, ее как-то будут переделывать, так что все возможно. Я думаю, что клип будет крутой, классный, зажигательный, опять же с моей подтанцовкой", - подчеркнула Елизавета.

Она занимается творчеством с 5 лет, но профессионально поет только с 11. "Я научилась думать, о чем я пою, как пою, после этого началось осознанное пение. Я знаю, что моя прабабушка пела когда-то в костеле, у папы моего была школьная группа, где он играл на гитаре. Он сказал, что я продолжаю это делать за него", - добавила она.

Детское "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в польской Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-