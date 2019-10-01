Мисникова: мое выступление на детском "Евровидении" должно запомниться европейскому зрителю

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова уверена, что ее выступление должно запомниться европейскому зрителю. Об этом юная исполнительница рассказала корреспонденту БЕЛТА.

"В номере мы изначально сделали акцент на танцах, ведь песня у нас такая зажигательная, я бы даже сказала, крутая, как любят тинейджеры. Некоторым мое исполнение напоминает американскую певицу Билли Айлиш. Подростки узнают композицию, она им нравится, они танцуют под нее - мы делали ставку именно на это, - рассказала Елизавета Мисникова. - Детское "Евровидение" - это такой значительный этап в моей музыкальной карьере. Песню "Пепельный" услышит вся Европа. И самая главная моя цель - выступить достойно, чтобы меня запомнили, и, конечно, победить".

По ее словам, к международному конкурсу будет изменен не только номер, но и образ исполнительницы и ее подтанцовки. "Если говорить о новом образе, это будет то, что сейчас в моде у тинейджеров. Чтобы, как только мы выйдем на сцену, нас запомнили уже по костюмам", - отметила Елизавета Мисникова.

Юная певица добавила, что ее образ в финале национального отбора был окончательно завершен за 10 часов до выхода на сцену. "Над ним работала вся наша творческая команда: кто-то куртку увидел и предложил примерить, кто-то плащ - каждый привнес в костюм свою изюминку. Думаю, и на этот раз предложат что-нибудь оригинальное", - сказала она.

Детское "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в польской Гливице. Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании, как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-