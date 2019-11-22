Мисникова: на детском "Евровидении" царит дружелюбная атмосфера

22 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. На детском конкурсе песни "Евровидение-2019" царит дружелюбная атмосфера. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала представительница Беларуси на песенном форуме Елизавета Мисникова.

"Я уже много с кем познакомилась. Так, я успела подружиться с исполнительницей из Польши Викторией Габор, австралийским певцом Джорданом Энтони, Мэтью Хинзеном из Нидерландов, Карлой из Франции. Они добрые и милые, с ними очень приятно общаться", - сказала Елизавета Мисникова.

По ее словам, на детском "Евровидении" царит особая атмосфера. "Мы все прежде всего очень хорошие друзья и поддерживаем друг друга", - отметила юная исполнительница.

Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Прямую трансляцию грандиозного песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин. Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит - участник из Сербии, а белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой. Она исполнит композицию "Пепельный".

К слову, с сегодняшнего дня, в соответствии с правилами международного конкурса, белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов, зрители могут выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом 24 ноября и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусской участницы к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".-0-