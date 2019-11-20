Мисникова: поддержка белорусов на детском "Евровидении" мне очень важна

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова призналась корреспонденту БЕЛТА, что, находясь в Гливице и готовясь к финальному шоу, особо ощущает поддержку страны.

"Меня действительно много кто поддерживает. Это мои друзья, новые знакомые, которые появились в Сети. Подписчиков с каждым днем становится все больше. Конечно, за меня болеют мои одноклассники, учителя. Поддержка очень важна и ощущается", - отметила Елизавета Мисникова.

Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Прямую трансляцию грандиозного песенного форума в 18.00 начнут телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин.

Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит - участник из Сербии, а белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой. "За месяцы подготовки к детскому "Евровидению" проделана действительно большая работа. Это уроки по хореографии, вокалу, примерки, многочисленные встречи и интервью, - рассказала Елизавета Мисникова. - Композиция "Пепельный" несколько изменилась, в ней появились английские слова и новая аранжировка. Окончательно утвержден балет. Теперь в его составе четверо парней. Появились интересные проходки. Это будет номер, совершенно непохожий на тот, что зрители видели во время национального отбора. Все будет очень красиво, ярко, круто".

Как сообщалось ранее, с 22 ноября, в соответствии с правилами международного конкурса белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-