Мисникова: постоянно чувствую на сцене поддержку своего балета

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова призналась корреспонденту БЕЛТА, что постоянно ощущает на сцене поддержку своего балета.

У Лизы оригинальный блестящий костюм и достаточно яркая подтанцовка, что отмечают многие журналисты. Вместе с юной певицей в финальном шоу на сцену выйдут четверо парней. "Такая большая стена за мной. Они постоянно поддерживают меня. Я думаю, что сегодня у нас все получится", - сказала она.

По словам юной певицы, она не испытывает особого волнения перед финальным шоу. "Уверена, что все пройдет прекрасно и я смогу показать то, над чем наша большая команда работала все эти долгие месяцы", - отметила Лиза. Девочка всегда рассказывает во многих интервью, что детское "Евровидение" было ее мечтой, поэтому она сделает все возможное, чтобы привезти конкурс в Беларусь.

Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится сегодня. Елизавета Мисникова выйдет на сцену под седьмым номером и исполнит песню "Пепельный". В этом году конкурс объединил исполнителей из 19 стран. Право открыть шоу выпало представителю Австралии - Джордану Энтони, 19-ый номер у Дарьи Врачевич из Сербии.

К слову, еще продолжается онлайн-голосование зрителей. Свой голос зрители могут отдать до 18.00 (по минскому времени). Именно в это время стартует финальное шоу. Затем после выступления всех конкурсантов снова можно будет проголосовать, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами национальное жюри от каждой из 19 стран, участвующих в конкурсе. Жюри выставило свои оценки накануне после генерального прогона.-0-