Мисникова: у нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победу

23 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Лиза Мисникова призналась корреспонденту БЕЛТА, что вся ее команда заряжена на победу.

"У нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победу. Проделана большая работа, и я уверена, что у нас все получится", - сказала Лиза.

Сегодня на сцене Arena Gliwice прошла генеральная репетиция детского конкурса песни "Евровидение-2019" с приглашением прессы. Она была максимально приближена к финальному шоу. Вечером состоится генеральная репетиция, по итогам которой национальное жюри от каждой из стран-участниц выставит свои оценки.

Кроме того, продолжается зрительское онлайн-голосование. Оно стартовало накануне вечером. Для того чтобы отдать голос за своего фаворита, необходимо зайти на официальный сайт форума www.junioreurovision.tv и посмотреть видеоролики с выступлениями каждого из участников. Выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны. Проголосовать за юных артистов в интернете можно с компьютера, планшета или мобильного телефона.

Онлайн-голосование продлится до начала грандиозного финального концерта, который пройдет 24 ноября и начнется в 18.00. После живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с оценками, которые выставило национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса.

На этот раз детское "Евровидение" объединило участников из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Под первым номером на главную сцену песенного форума в финальном шоу выйдет представитель Австралии Джордан Энтони, 19-й номер у Дарьи Врачевич из Сербии, белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой, чтобы исполнить зажигательную композицию "Пепельный".

Прямую трансляцию финального шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".-0-

Фото Оксаны Манчук