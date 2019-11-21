Мисникова: воспринимаю детское "Евровидение" как большое приключение

21 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова считает песенный форум своим большим приключением. Такое мнение юная певица высказала корреспонденту БЕЛТА.

"На детском "Евровидении" царит особая атмосфера. Для меня это большое приключение, которое запомнится на всю жизнь. Поэтому я получаю удовольствие от каждого момента", - сказала Елизавета Мисникова.

Юная исполнительница комфортно чувствует себя на главной сцене песенного форума - Arena Gliwice. "На первой репетиции я немного волновалась, но на второй была уже намного увереннее. Мне очень комфортно на сцене, потому что она магическая, - отметила она. - Трудно предугадать предпочтения европейского зрителя. Поэтому главное - выйти и выложиться на все 100%. Я уверена, что у нас все получится".

Сегодня на сцене Arena Gliwice проходит вторая индивидуальная репетиция первой десятки стран - участниц форума (в алфавитном порядке). Каждому юному исполнителю на это выделены полчаса. Уже прошла вторая индивидуальная репетиция представительницы Беларуси. Именно по ее итогам будет определен отрывок номера, который опубликуют в интернете для голосования. Кроме того, на днях в Гливице прошли съемки персональной визитки, которая будет предварять выступление белорусской конкурсантки в финале. По сюжету Елизавета смотрит в телескоп и переносится в другое пространство, где катается на велосипеде по местным окрестностям.

Завтра на главной сцене детского "Евровидения-2019" состоится вторая репетиция оставшихся девяти участников финального шоу. Пресс-конференция для официальных представителей всех стран - участниц детского "Евровидения" и генеральный прогон гала-концерта пройдут 23 ноября. Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Прямую трансляцию грандиозного песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин. Откроет выступление конкурсантов представитель Австралии, а завершит участник из Сербии. Белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой, она исполнит композицию "Пепельный".

С 22 ноября, в соответствии с правилами международного конкурса, белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня, можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусской участницы к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".-0-

Фото Оксаны Манчук