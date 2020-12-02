Митра и тройник Митрополита Филарета переданы в Национальный художественный музей

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митра и тройник Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси переданы сегодня в Национальный художественный музей, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время открытия персональной выставки художника Николая Кузьмича Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин передал в коллекцию музея митру и тройник Владыки Митрополита Филарета. "Митра выполнена из соломки, украшена соответствующими изображениями святых угодников, драгоценными камнями", - рассказал митрополит Вениамин.

По его словам, тройник панагии обычно возлагает на себя Патриарший Экзарх при совершении богослужений в пределах Белорусского Экзархата. "Тройник изготовлен нашими белорусскими мастерами к 2000-летию Рождества Христова. И мы можем посмотреть на примере этого тройника, насколько продвигается вперед, совершенствуется наше церковное искусство", - добавил митрополит.

"Этот год является юбилейным для Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета: исполнилось 85 лет его земной жизни. Он имел договоренность с директором музея передать некоторые предметы своего облачения богослужебного. Они будут находиться здесь, в музее, и посетители смогут увидеть, как трудились наши белорусские мастера", - отметил митрополит Вениамин.-0-