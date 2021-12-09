Мюзикл "Ночь перед Рождеством" представят в Гомельском молодежном театре

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодний мюзикл для взрослых "Ночь перед Рождеством" по мотивам повести Николая Гоголя из книги "Вечера на хуторе близ Диканьки" готовят Гомельский городской молодежный театр и ООО "ПроШоу Технологии", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Одно из самых известных произведений Гоголя рассказывает о приключениях кузнеца Вакулы, который из-за любви связался с нечистой силой и выиграл в этом поединке.

"Всемирно известная, любимая зрителями чудесная история в исполнении артистов молодежного театра заиграет новыми красками. Музыкальные номера создадут праздничное настроение, а высокотехнологичные спецэффекты подарят особое, незабываемое впечатление. Такого вы еще не видели", - пообещала Елена Мостовенко.

Режиссер постановки - Валерия Лагуто, балетмейстер - Варвара Каменская, техническое обеспечение проекта - ООО "ПроШоу Технологии".

Увидеть представление можно будет с 22 декабря по 16 января 2022 года.-0-