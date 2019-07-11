Многочисленные приветствия поступили в адрес "Славянского базара в Витебске"

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Многочисленные приветствия поступили от глав государств и правительств зарубежных стран в адрес XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщила на церемонии открытия форума ведущая гала-концерта заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль поздравил президент Молдовы Игорь Додон, который подчеркнул, что это масштабное мероприятие имеет большое значение для углубления гуманитарного сотрудничества, способствует взаимному духовному обогащению и сближению народов.

Самые теплые и добрые пожелания "Славянскому базару" адресовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своем послании он отметил, что за годы существования это мероприятие перешагнуло границы славянского мира и стало площадкой для международного гуманитарного диалога всех континентов, открыло сотни талантов, дав путевку в жизнь молодым исполнителям и юным дарованиям.

Искреннее приветствие всем участникам фестиваля и пожелания успешного его проведения передал также председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко. Теплые поздравления фестивалю направила председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева. Она отметила, что "Славянский базар" стал знаковым мероприятием в календаре мировых культурных событий, которое собирает у себя тысячи людей со всех концов света, объединенных любовью к искусству.

Поздравительные послания в адрес фестиваля направили министры и другие официальные лица из Аргентины, Кыргызстана, Польши, Сербии, Узбекистана, Китая и других стран.-0-