8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный кабинет индийской культуры откроют 10 июля в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Функционировать кабинет будет на факультете социокультурных коммуникаций и станет интегрированным пространством в Беларуси по воссозданию социокультурных особенностей этой страны. Планируется, что на его базе будут организованы исследования хинглиша, представляющего симбиоз английского и различных языков Индии, проводиться видеоконференции, тематические лекции, встречи и культурные мероприятия.

Помещение кабинета состоит из нескольких зон: академической, литературной, культурной и отдыха. Также здесь организуют работу Центра индийского кино. Академическая зона включает 25 посадочных мест и оснащена высококачественной техникой. На литературной площадке представлено более 100 единиц индийских художественных, справочных и научных материалов в оригинале и переводе. Культурное пространство раскрывается через ткани, статуэтки, артефакты из пяти регионов Индии, а в зоне отдыха можно будет продегустировать национальные напитки этой страны.

Над разработкой дизайна кабинета и его реализацией работали студенты кафедры коммуникативного дизайна. В основу концепции положена идея географического, культурного разнообразия и контрастов Индии. Будущие дизайнеры выполнили роспись стен в разных индийских стилях, передали экзотику, яркость и колорит этой страны. Открытие нового кабинета индийской культуры является продолжением укрепления и развития связей БГУ с Индией. С 2017 года на факультете международных отношений вуза функционирует Центр индологии, который специализируется на преподавании языка хинди среди всех желающих студентов университета.

Кабинет индийской культуры создан при поддержке посольства Индии в Беларуси. В торжественной церемонии открытия примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур, ректор БГУ Андрей Король, декан факультета социокультурных коммуникаций Сергей Важник, а также преподаватели и студенты вуза.-0-