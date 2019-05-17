Могилевчан в Ночь музев пригласят на "Астрономический арт фьюжн"

17 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Яркой, насыщенной и необычной обещает стать акция "Ночь музеев" в Могилеве, которая пройдет 17-18 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Так, в Могилевском областном краеведческом музее на каждом из трех этажей будут проводиться тематические экскурсии, мини-выставки, мастер-классы, викторины, работать интерактивные зоны. А в его филиале - музее этнографии - пригласят на экскурсию "Легенды и мифы о Могилеве" при свечах с "оживающими" скульптурами. Здесь также организуют мастер-класс по оригами, изготовлению предметов из папье-маше, коллажей из цветной бумаги, квилингу.

Музей истории Могилева подготовил квест "Орфей и Эвридика" и супер-игру на приз горисполкома. Также запланирован ряд тематических мероприятий под знаком муз. К примеру, "Астрономический арт фьюжн" пригласит в гостиную для гаданий и селфи с самой музой астрономии Уранией. Гостей также ждут поэтический перформанс-презентация книги Наты Солтан, концертно-танцевальная программа, открытие выставки карикатур Евгения Буловы и др. А областной художественный музей им. П.В. Масленикова предложит программу "Нескучный музей". Филиал Национального художественного музея Беларуси музей В.К.Бялыницкого-Бирули 18 мая намерен удивить интерактивным выставочным проектом "Прятки".

"Современный музей - не только место собрания и сохранения исторических и художественных артефактов, но и социально-культурный институт со множеством функций, - отметили собеседники. - Раскрыть его потенциал, показать многогранные ресурсы и привлечь молодую аудиторию - основные задачи акции "Ночь музеев".

К акции в регионе 17-20 мая намерены присоединиться более 20 музеев.-0-