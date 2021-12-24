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24 декабря 2021, 07:49

Могилевская гимназия-колледж искусств готовит благотворительный показ мюзикла "Красавица и Чудовище"

Фото из архива
Фото из архива
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24 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Могилевской гимназии-колледжа искусств им. Е.Глебова представят сегодня благотворительный показ мюзикла по мотивам сказки "Красавица и Чудовище". Главными зрителями станут дети, чьи семьи находятся в социально опасном положении. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении образования.

"По доброй традиции, которая существует в гимназии-колледже, в преддверии Нового года учащиеся и педагоги готовят красочные музыкальные представления и в рамках республиканской акции "Наши дети" приглашают в гости детей, находящихся в социально опасном положении. В нынешнем году мы пригласили маленьких могилевчан на мюзикл "Красавица и Чудовище". Их ждет яркое зрелище: красивые костюмы, волшебная музыка и отличная актерская игра учащихся гимназии-колледжа", - рассказали в учреждении образования.

Праздничная программа начнется сразу по приходу гостей - в холле гимназии-колледжа ребят встретят учащиеся второго курса, вместе с которыми мальчики и девочки с первых минут окунуться в атмосферу праздника: будут вместе водить хороводы, читать стихи и участвовать в конкурсах. Каждый ребенок получит сладкий подарок от Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда.

Чуть позже, уже со сцены, ребятам расскажут сказку о красивой девушке и заколдованном принце, который заточен в обличье Чудовища. Эта история погрузит ребят в волшебный мир, где добро всегда побеждает. "Мы надеемся, что после просмотра нашего мюзикла в сердцах детей появится уверенность в том, что чудеса обязательно случаются, если верить в них", - подчеркнули организаторы.-0-

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благотворительность дети Могилев
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