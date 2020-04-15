Могилевский драмтеатр досрочно закрывает сезон

15 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр досрочно закрывает сезон. Решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и соответственно резким снижением зрительского интереса, прокомментировали корреспонденту БЕЛТА в театре.

"Мы приняли решение об отмене всех ближайших спектаклей, а также о досрочном завершении текущего театрального сезона с уходом коллектива в трудовой отпуск, - сообщили в учреждении культуры. - В том числе отменяются гастроли других коллективов - Национального академического театра им. Янки Купалы и Драматического театра белорусской армии. Показы спектаклей "Паўлінка" и "Не покидай меня..." были запланированы на 22 и 29 апреля соответственно. Приобретенные билеты можно сдать или обменять в кассе театра до 30 апреля".

В театре добавили, что в течение апреля и мая в социальных сетях и на сайте mdrama.by будут размещаться ссылки на онлайн-трансляции спектаклей из видеоархива.-0-