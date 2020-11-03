ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:34 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 47,3 млн В мире
08:28 Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на очередной срок В мире
08:12 Могилевский драмтеатр готовит премьеру спектакля "Беда от нежного сердца" Культура
08:01 Новое здание сельской школы откроют в Мядельском районе Регионы
07:53 Число жертв землетрясения в Турции достигло 98 В мире
07:49 Шары, фигурки, бусы - с советскими новогодними украшениями и открытками познакомит выставка в Гомеле Афиша
07:44 Трамп уступает Байдену 8 процентных пунктов перед основным днем голосования на президентских выборах В мире
07:38 Соблюдение гигиены рук позволяет снизить риск инфицирования коронавирусом - эпидемиолог Общество
07:32 Футболисты московского "Локомотива" примут "Атлетико" в третьем туре Лиги чемпионов Спорт
07:27 Выставка инситного искусства в честь 380-летия Василия Кореня откроется в Витебске Афиша
07:16 МИД выясняет, нет ли граждан Беларуси среди пострадавших во время стрельбы в Вене Общество
07:01 Диалоговые площадки нужно продолжить в отраслевом направлении - мнение Регионы
07:00 Картина дня: встреча Президента с митрополитом, белорусский Нотр-Дам и погода в ноябре Общество
00:59 Стрельба в Вене: что известно на данный момент В мире
00:36 Ураган "Эта" в Карибском море усилился до третьей категории, в Никарагуа эвакуировали людей В мире
02.11.20
02.11.20 23:58 Умер актер Александр Немченко В мире
02.11.20 23:25 В центре Вены произошла стрельба В мире
02.11.20 22:54 Головченко: Беларусь на первом этапе планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса Общество
02.11.20 22:48 В Сомали пытались сбить самолет главы штата В мире
02.11.20 22:47 Головченко: инвестиции в основной капитал Беларуси в 2021 году планируются на уровне Br34 млрд Экономика
02.11.20 22:46 Головченко: в ближайшее время хотим сформировать стоимость природного газа для Беларуси на 2021 год Экономика
02.11.20 22:22 Головченко: перечень социально значимых товаров в 2021 году расширится Общество
02.11.20 21:22 Роспотребнадзор прогнозирует появление в России штамма коронавируса из Европы В мире
02.11.20 21:16 Хоккеисты минской "Юности" обыграли оршанский "Локомотив" в матче чемпионата Беларуси Спорт
02.11.20 20:03 Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом В мире
02.11.20 19:44 Задержан администратор деструктивного Telegram-чата Происшествия
02.11.20 19:37 Четырех сложнейших пациентов прооперировали в РНПЦ "Кардиология" Общество
02.11.20 19:13 В Борисове задержан семейный наркодуэт Происшествия
02.11.20 18:27 Задержан подозреваемый в поджоге общественного пункта охраны правопорядка в Бобруйске Происшествия
02.11.20 18:21 Минспорт: основная задача - физически и психологически здоровая нация Общество
Все новости
Все новости
Культура
03 ноября 2020, 08:12

Могилевский драмтеатр готовит премьеру спектакля "Беда от нежного сердца"

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Премьеру спектакля "Беда от нежного сердца" покажет Могилевский областной драматический театр 4-6 ноября. В основу постановки легли водевили "Беда от нежного сердца" Владимира Соллогуба и "Аз и ферт" Павла Федорова, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Режиссер Михаил Лашицкий представит на сцене театра актерскую импровизацию на тему двух водевилей. Первый сюжет расскажет о сватовстве сына богатого откупщика, который приезжает из Тамбова в Петербург. "Юноша никак не может определиться с выбором невесты, его нежное сердце отзывается на каждый призыв - ему нравятся абсолютно все девушки. А у невест и их мамаш свой расчет на миллионное наследство", - отметили в театре.

Второй водевиль тоже о сватовстве, здесь помещик ищет подходящего жениха для своей дочери. Главный критерий - инициалы будущего зятя, так как приданое уже помечено вензелем "А.Ф.". Невеста, конечно же, с планами расчетливого папаши не согласна и уже завела роман с бедным художником.

"Мы постараемся разобрать водевиль на составные части, собрать его заново и представить зрителям в совершенно ином виде. Перелицуем старинный жанр и наполним его совершенно новым, современным смыслом и содержанием, сделаем максимально близким сегодняшнему зрителю и абсолютно демократичным", - подчеркнули в театре.

Помимо актеров драмтеатра в спектакле будут заняты учащиеся Могилевского государственного колледжа искусств. Возрастное ограничение 12+.

В премьерные дни показы спектакля начнутся в 18.30.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев театр
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Ансамбль цимбалистов "Вярба". Фото БГПУ им. Максима Танка Ансамбль цимбалистов "Вярба" БГПУ подтвердил звание народного
Фото Литературного музея Максима Богдановича Инклюзивный проект о синтезе живописи Зенько и поэзии Богдановича представят в Минске
Фото из архива НББ представляет тематическую выставку о строительстве зеленых городов
Премьера спектакля "Все сначала" состоялась в Брестском театре драмы
Фото из архива Народному художнику Беларуси Льву Гумилевскому исполняется 90 лет
Фото из архива НЦСИ собирает любительские и профессиональные снимки из семейных альбомов для новогодней выставки
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Ситуация в экономике и на предприятиях - Лукашенко принял с докладом премьер-министра
Лукашенко: государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси
Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 80% площадей
Выбор - на десятку! В комплексе Minsk World акция к Новому году - сразу десять новых домов и лучшие условия для покупки
Топ-новости
Картина дня: встреча Президента с митрополитом, белорусский Нотр-Дам и погода в ноябре
Лукашенко: я за разные точки зрения и инакомыслие, но категорически против нарушений закона
Головченко: Беларусь на первом этапе планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса
Соблюдение гигиены рук позволяет снизить риск инфицирования коронавирусом - эпидемиолог
Диалоговые площадки нужно продолжить в отраслевом направлении - мнение
МИД выясняет, нет ли граждан Беларуси среди пострадавших во время стрельбы в Вене
Бывший заместитель генсекретаря ШОС Се Сяоюн будет новым послом КНР в Беларуси
Кочанова представила Барсукова коллективу Мингорисполкома
Национальное собрание Беларуси готово к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами - Рачков
Четырех сложнейших пациентов прооперировали в РНПЦ "Кардиология"
Минспорт: основная задача - физически и психологически здоровая нация
Учеба в автошколе и личные нужды - молодежь о планах на первый заработок в студотрядах
"Нафтан" направил своих специалистов на "Гродно Азот"
Правительство скорректировало госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества
Священнослужители не должны оказывать разделяющее воздействие на общество - митрополит Вениамин
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.