Могилевский драмтеатр готовит премьеру спектакля "Беда от нежного сердца"

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Премьеру спектакля "Беда от нежного сердца" покажет Могилевский областной драматический театр 4-6 ноября. В основу постановки легли водевили "Беда от нежного сердца" Владимира Соллогуба и "Аз и ферт" Павла Федорова, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Режиссер Михаил Лашицкий представит на сцене театра актерскую импровизацию на тему двух водевилей. Первый сюжет расскажет о сватовстве сына богатого откупщика, который приезжает из Тамбова в Петербург. "Юноша никак не может определиться с выбором невесты, его нежное сердце отзывается на каждый призыв - ему нравятся абсолютно все девушки. А у невест и их мамаш свой расчет на миллионное наследство", - отметили в театре.

Второй водевиль тоже о сватовстве, здесь помещик ищет подходящего жениха для своей дочери. Главный критерий - инициалы будущего зятя, так как приданое уже помечено вензелем "А.Ф.". Невеста, конечно же, с планами расчетливого папаши не согласна и уже завела роман с бедным художником.

"Мы постараемся разобрать водевиль на составные части, собрать его заново и представить зрителям в совершенно ином виде. Перелицуем старинный жанр и наполним его совершенно новым, современным смыслом и содержанием, сделаем максимально близким сегодняшнему зрителю и абсолютно демократичным", - подчеркнули в театре.

Помимо актеров драмтеатра в спектакле будут заняты учащиеся Могилевского государственного колледжа искусств. Возрастное ограничение 12+.

В премьерные дни показы спектакля начнутся в 18.30.-0-