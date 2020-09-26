Могилевский драмтеатр начал продажу билетов на новогоднюю премьеру

26 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном драмтеатре началась продажа билетов на новогоднее представление и премьеру сказки "Царевна-лягушка". Об этом БЕЛТА сообщили в администрации учреждения культуры.

"Новогодняя премьера поставлена по мотивам одноименной русской народной сказки. Это история про испытания, поиск своего счастья и умение его сберечь, борьбу со страхами и умение делать выбор, - рассказали в театре. - Спектакль будет ярким и необычным: красочные костюмы, фольклорные мотивы и интересные видеопроекции понравятся не только детям, но и их родителям".

Режиссером и автором инсценировки в двух действиях стала Камиля Хусаинова, художником - Алеся Снопок-Сорокина, композитором - Александр Баль. Постановка предназначена для детей от 6 лет.

Премьерные показы будут проходить в театре с 19 декабря по 7 января.-0-