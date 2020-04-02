Могилевский драмтеатр отменяет спектакли и переходит на репетиционный режим

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский драматический театр с 1 по 21 апреля отменяет все спектакли и переходит на репетиционный режим работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Ольга Семченко.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией существенно снизилась посещаемость спектаклей как в Могилеве, так и по всей республике, - пояснила собеседница решение администрации театра. - Могилевчане стараются избегать мест массового скопления людей, отказываются от посещения мероприятий, в том числе от походов в театр. Актеры играют практически при пустом зале: на показ выкупается всего 10-15 билетов. Это экономически нецелесообразно, учитывая затраты на электроэнергию, отопление и зарплату сотрудникам".

В ближайшее время театр перейдет на репетиционный режим: труппа готовит несколько ярких премьер, основная масса которых запланирована на май. Так, режиссер Виктор Куржалов работает над спектаклем "Пришел мужчина к женщине" - историей привязанности в одном действии по пьесе Семена Злотникова. На малой сцене театра зрителям представят концертную программу "Романтика#LOVE". Завершаются репетиции спектакля режиссера Камили Хусаиновой по рассказам Василия Шукшина. Также коллектив приступил к подготовке июльской премьеры "Ганди молчал по субботам" по пьесе российского драматурга Анастасии Букреевой.

Не прекращается работа над большой постановкой "Пиковая дама" в режиссуре Игоря Казакова. Фантазию по мотивам одноименной повести А.С. Пушкина готовят для следующего театрального сезона. Сейчас создаются реквизит, костюмы и декорации.

"В ближайшее время можно будет посмотреть телеверсии спектаклей областных могилевских театров - кукольного и драматического, - напомнила Ольга Семченко. - Их трансляции пройдут с 4 по 26 апреля на телеканале "Беларусь 4 "Могилев", а также на сайте и в группе телеканала в соцсетях".-0-