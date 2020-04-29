Могилевский драмтеатр планирует открыть новый сезон 10 июня

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр планирует открыть новый сезон 10 июня, сообщили БЕЛТА в администрации театра.

Новый театральный сезон начнется с премьеры концерта "Романтика#LOVE" ансамбля "Экспромт-Классика-Квартет". На малой сцене будут представлены романтические произведения мировой музыкальной классики от XVII века и до наших дней. Здесь прозвучат "Маленькая ночная серенада" Моцарта, "Аве Мария" Баха-Гуно, вальс "Ты, только ты" Штрауса, танго из фильма "Аромат женщины", "Гимн любви" Эдит Пиаф, а также знаменитые хиты "Love me tender", "Besame mucho", "Yesterday" и другие композиции. Кроме этого, на сцене будет представлена история любви Владимира Маяковского, случившаяся с поэтом в Париже.

Разобраться в тайнах музыки и чувств зрителям помогут ведущие и артисты драмтеатра. Автор сценария и аранжировок - Надежда Милованова, режиссер - Виктор Куржалов.-0-