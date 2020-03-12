Могилевский драмтеатр принимает билеты на отмененные спектакли "М@rt.контакта"

12 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр с 12 марта начал принимать у зрителей билеты на спектакли Международного молодежного театрального форума "М@rt.контакт", отмененного из-за коронавируса в большинстве стран - участниц фестиваля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

"Предварительно на спектакли форума было выкуплено более 80% билетов, - уточнили собеседники. - С 12 марта зрители могут сдать либо обменять их на другие постановки. Чтобы вернуть деньги, частным лицам необходимо сдать свой билет до 27 марта, планируемого дня завершения форума. Возврат средств организациям и юридическим лицам будет осуществляться в течение месяца".

Билеты, приобретенные в кассе театра, а также у уполномоченных распространителей за наличный расчет, принимаются в кассе театра вместе с чеком. Если зрители купили билет на интернет-сайте через системы оплаты ЕРИП и bePaid, им необходимо обратиться к администратору сервиса.

В Могилевском драмтеатре также обращают внимание, что зрители могут не только сдать билеты, но и обменять их на другие: запланированные во время форума спектакли белорусских театров покажут на могилевской сцене. Это постановки "Увидеть розового слона" независимой театральной компании HomoCosmos (г. Минск), "Тартюф" Могилевского драмтеатра и два спектакля Республиканского театра белорусской драматургии - "Шлюб з ветрам" и "Бетон".

Билеты, приобретенные на эти спектакли ранее, остаются действительными.

Международный молодежный театральный форум "М@rt.контакт" должен был пройти в нынешнем году в с 21 по 27 марта. В его программе были заявлены 24 спектакля из 11 стран мира. В большинстве этих стран отмечается неблагонадежная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом. В целях безопасности организаторы форума приняли решение отменить в нынешнем году это театральное событие.-0-

Театральный фестиваль "М.@rt.контакт" отменили Форум отменяется, чтобы не допустить распространения вируса в Беларуси.