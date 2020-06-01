Могилевский драмтеатр удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь"

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Коллективу Могилевского областного драматического театра присвоено звание "Заслуженный коллектив Республики Беларусь". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Соответствующее постановление Министерства культуры №45 подписано 27 мая. "Могилевский драмтеатр отмечен за значительный вклад в развитие белорусской национальной культуры, выдающиеся достижения в искусстве, соответствующий художественный уровень и творческие показатели", - отметили в драмтеатре.-0-