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Культура
29 октября 2021, 21:46

Могилевский художественный музей проведет в выходные интерактивные занятия и экскурсии

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной художественный музей имени П.В.Масленикова в выходные проведет интерактивные занятия и экскурсии, рассказали корреспонденту БЕЛТА в администрации учреждении культуры.

В субботу, 30 октября, состоится интерактивно-образовательное занятие "Оборона Могилева". "Героическая оборона Могилева легендарной страницей вошла в историю Великой Отечественной войны. Без танков, без должного авиационного прикрытия, без долговременных оборонительных сооружений, в условиях полного окружения защитники Могилева выдержали массированный штурм танковых и моторизованных соединений гитлеровцев", - рассказали в музее.

Во время занятия участникам расскажут о 23 днях обороны города, о том, как шли бои на могилевской земле и о подвигах советских солдат и жителей города во время обороны. Занятие начнется в 12.30.

На следующий день, 31 октября, в музее пройдет интерактивное занятие-экскурсия "Жили-были книги". Оно рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного возраста. "Знакомство с историей книг, их возникновением на территории Беларуси пройдет в увлекательной и интерактивной форме. Кроме этого, для участников готовят интересные и увлекательные занятия", - добавили в администрации учреждения культуры. Начало интерактивного занятия-экскурсии в 13.00.-0-

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