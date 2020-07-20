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Культура
20 июля 2020, 15:50

Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию скульптуры ко Дню письменности в Белыничах

Александр Миньков за работой над "Явлением иконы"
Александр Миньков за работой над "Явлением иконы"

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию скульптуры "Явление иконы". Гранитный ангел будет установлен в Белыничах, торжественное открытие состоится в День письменности, 6 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал сам скульптор.

"Сейчас на граните уже хорошо видны контуры ангела. По планам, он будет держать Белыничскую икону Божией Матери, как бы обнимая ее крыльями. В ближайшее время я начну украшать крылья. На них появится узор, похожий на вытинанку, - поделился планами скульптор. - Икона будет бронзовой. Она уже почти готова".

Новая белыничская скульптура - из покостовского гранита. Плита весом 3,6 т приехала в Могилев из Украины.

"Скульптура будет размером 3х2 м. Ее установят возле Церкви в честь иконы Божией Матери Белыничской. С этой церковью меня связывает личная история - много лет назад меня крестили в ней", - отметил скульптор.

Александр Миньков уже около 15 лет занимается созданием различных скульптур из камня. Его работы можно найти в разных уголках региона.-0-

Фото Олега Фойницкого

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