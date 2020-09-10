Могилевский областной драмтеатр готовит фантазию по мотивам "Пиковой дамы"

10 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр готовит фантазию по мотивам повести Александра Пушкина "Пиковая дама". Спектакль впервые представят зрителю на большой сцене 21 и 22 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Над постановкой работает талантливая команда: режиссер Игорь Казаков, драматург Дмитрий Богославский, художник Татьяна Нерсисян, хореограф Игорь Шугалеев и композитор Леонид Павленок. Спектакль строится на тонкой грани пародии, столкновении иллюзий и реальности. "Главный герой, тот самый пушкинский Германн, неудачливый игрок, оказывается в абсурдном шоу, в котором его жизнь постепенно выходит из-под контроля, а все происходящее напоминает бред сумасшедшего. И происходит действие, кстати говоря, в Обуховской психиатрической больнице", - рассказали в театре.

Тема борьбы с фатумом, роком приобретает в могилевской постановке новое звучание. "Пусть это игра, но с очень серьезными ставками. Германн стремится полностью овладеть своей судьбой, "вынудить клад у очаровательной фортуны". В погоне за иллюзией он ставит на кон не только капитал, но и свою свободу, рассудок, саму личность. Сон его больного разума порождает чудовищ. Приговор обрусевшему немцу выносит сама русская действительность…" - заключили в театре.

Авторы спектакля предлагают вовсе не банальный пересказ известной каждому школьнику повести. Скорее, это занятная постмодернистская игра с запутанной, но крайне интересной системой правил. Здесь на парад выходит хрестоматийная русская классика в компании с русской же философией и персонажами масс-культа на подтанцовках.

В спектакле заняты Елена Кривонос, Александр Кулешов, Александр Матюшко, Владимир Петрович, Даниил Самкнулов, Алексей Цыбин, Андрей Корзан, Максим Чернюк и другие.

Игорь Казаков - главный режиссер Современного художественного театра (Минск), в недавнем прошлом - главный режиссер Могилевского областного театра кукол: проработал там 13 лет, ставил спектакли для детей и взрослых. В июле этого года он поставил в СХТ спектакль "Тартюff". Многие работы этого режиссера названы художественными открытиями, признаны не только белорусской, но и зарубежной публикой. Постановки "Гамлет", "На дне", "Сіняя-сіняя", "Кандид" стали настоящим прорывом для отечественного театра.

Дмитрий Богославский - один из самых известных белорусских драматургов, режиссер Центра белорусской драматургии. Живет и работает в Минске. Является соорганизатором Студии альтернативной драмы (САД) - сообщества молодых белорусских драматургов. Пьесы Дмитрия Богославского переведены на польский, итальянский, испанский и украинский языки. Постановки по его пьесам идут в России, Украине, Польше, Румынии, Грузии.-0-