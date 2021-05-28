Могилевский областной художественный музей проведет 29-30 мая творческий уикенд

28 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной художественный музей имени П.В.Масленикова 29 и 30 мая проведет творческий уикенд, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В субботу, 29 мая, в 14.00 всех желающих приглашают на "Нескучную оперу". Здесь у каждого будет возможность познакомиться с одним из самых сложных жанров музыкального искусства - оперой. "С музыкального театра началась профессиональная деятельность П.В.Масленикова. Именно он сформировал мастера как личность, со своим восприятием жизни, личным мировоззрением, самостоятельным ощущением путей развития национальной культуры. Гостям представится возможность узнать о роли художника в театре оперы и балета, познакомиться с сюжетами известных мировых постановок", - рассказали в музее.

В воскресенье, 30 мая, могилевчан приглашают на интерактив. "Для посетителей мы подготовили насыщенную программу. Это будут тематические игры, рисование на песке и углем, а также кроссворды и пазлы. Мероприятие начнется в 12.00", - добавили организаторы.

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