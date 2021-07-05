Могилевский областной театр кукол анонсировал спектакли на свежем воздухе

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Спектакли на свежем воздухе появились в июльской афише Могилевского областного театра кукол. Показы проходят на базе этнографического комплекса "Зеленая роща" областного центра, рассказали корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

"Это совершенно новый для нас формат работы, который мы стали практиковать с начала этого месяца, - отметили собеседники. - Первым спектаклем на свежем воздухе, который увидели могилевчане, стала постановка "Муха-цокотуха". Веселую танцевальную сказку для самых юных зрителей посмотрели почти 70 человек - детей и их родителей. Кроме того, после показа была организована работа фотозоны, где каждый желающий мог сфотографироваться с понравившимися кукольными персонажами".

Как рассказали в театре кукол, сотрудничество с этнографическим комплексом продолжится на протяжении всего летнего периода, а также в первые недели осени. На открытых площадках можно будет посмотреть спектакли не только для детей, но и для взрослой аудитории. Администрация театра также планирует организовать подобные выступления и в других районах города.

Показы спектаклей на свежем воздухе приурочены к Году народного единства.-0-