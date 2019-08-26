Могилевский облдрамтеатр откроет новый сезон премьерой по Достоевскому

26 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новый театральный сезон Могилевский областной драмтеатр откроет 12 сентября премьерой спектакля "Дядюшкин сон", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Спектакль к показу по одноименной повести Федора Достоевского подготовил режиссер и художник-постановщик Михаил Лашицкий. Музыку написала режиссер Екатерина Аверкова. Главную роль исполняет артист Могилевского областного театра кукол, заслуженный артист Республики Беларусь Николай Стешиц. В спектакле также заняты артисты Елена Кривонос, Анжелика Барчан, Вероника Баранова, Андрей Корзан, Павел Заровский, Евгения Белоцерковская, Ольга Носулько, Екатерина Кондолева и др.

В основе сюжета история, случившаяся в уездном городе М. Тихая провинция взбудоражена приездом завидного жениха, богатого князя К. От этого местный бомонд лихорадит. Закручиваются такие интриги, что реальность кажется сном.

Повесть "Дядюшкин сон" Федор Достоевский создал в сибирской ссылке. Опасаясь цензуры, гениальный писатель, по своему собственному выражению, "невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности". Но она получилась очень даже острой и даже сегодня звучит вполне свежо и узнаваемо, несмотря на 160-летний возраст.-0-