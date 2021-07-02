"Мой родны кут" в картинах Анатолия Желудко представили на выставке в Бресте

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В центральном выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась юбилейная выставка работ члена Белорусского союза художников Анатолия Желудко "Мой родны кут", передает корреспондент БЕЛТА.

Название выставки как нельзя точно отражает жизненное кредо художника, ведь он не только живописец, но в равной степени и краевед. И сам мастер затрудняется сказать, что в его творчестве первично. "Мои картины - иллюстрации к моим краеведческим исследованиям: я констатирую то, что есть в натуре, и воспроизвожу былую атмосферу. Пытаюсь создать общую картину этого края, его зрительный образ - показать историю, красоту", - пояснил Анатолий Желудко.

Родившийся в Березовском районе мастер по сей день верен своей малой родине. Выставка организована к 60-летию художника. Поздравить художника с юбилеем на вернисаж собрались его коллеги, родные, друзья, любители изобразительного искусства. "Работы Анатолия Желудко - душа белорусского Полесья, его код, его нерв. Их надо чувствовать", - отметил председатель областной организации ОО "БСХ" Николай Кузьмич.

В экспозиции представлено более 60 живописных работ - пейзажи, натюрморты, портреты. Одна из самых дорогих для автора - "Портрет бабушки". "Люди от земли мне более дороги, потому что в поте лица они добывают свой кусок хлеба и еще кормят других. На них, на таких бабушках, наша страна и держится", - считает художник.

Еще один женский образ сопровождает заглавную работу экспозиции - картину "За веру православную". Вместе с ней на красной стене разместился список заступницы полесской земли - Луковской иконы Божией Матери. "Они мадонны наши: порождение жизни, хранительницы всего чистого, святого, что в этом мире есть", - дополнил живописец.

Выставка "Мой родны кут" будет экспонироваться до 18 июля.-0-