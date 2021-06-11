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Культура
11 июня 2021, 07:03

Молодечно встречает гостей юбилейного фестиваля белорусской песни и поэзии

Фото из архива
Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" пройдет 11-13 июня и соберет талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров, сообщили БЕЛТА организаторы.

Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.

Первый фестивальный день начнется с путешествия по страницам истории форума. В 10.00 в выставочном фойе Дворца культуры откроется экспозиция "Фестываль. Духоўнасць. Культура".

В 10.30 в концертном зале свой талант продемонстрируют участники ІІ тура республиканского этапа Национального конкурса молодых исполнителей белорусской национальной песни. Конкурс - неотъемлемая часть фестиваля. Изюминка его в том, что сопровождает выступления участников Национальный академический концертный оркестр Беларуси под руководством народного артиста Беларуси, лауреата премии Союзного государства профессора Михаила Финберга. Услышать эту коллаборацию в этом году можно во время III тура республиканского этапа конкурса, начало в 15.00.

В областном театре кукол "Батлейка" в 12.00 по мотивам белорусских народных сказок детям младшего возраста и их родителям покажут спектакль "Казкі з куфэрка" - историю про бедную сиротку, которую злая мачеха послала ночью на зачарованную мельницу.

Минский областной краеведческий музей в 12.30 встретит гостей и жителей города на персональной выставке уроженца столичного региона, мастера монументальной скульптуры, лауреата госпремии Александра Финского "Спявак культуры края".

Душевный и интересный проект "Асоба эпохі" организует в этом году творческую встречу с народной артисткой Беларуси Анастасией Москвиной - солисткой Большого театра Беларуси, обладательницей красивого, мягкого сопрано. Встреча с ней состоится в Малом зале Дворца культуры в 15.00.

В 17.00 на сцене областного драмтеатра пройдет спектакль "На другі дзень сёмухі". Это сценическая шутка на драматургической основе "Прымакоў" Янки Купалы. Постановку отличает неповторимый купаловский юмор, который иллюстрирует менталитет белорусов того времени.

Торжественное открытие юбилейного фестиваля традиционно пройдет на сцене Летнего амфитеатра в 21.30. На концерте наградят лауреатов конкурса, зрителей ждет премьера концерта "Талака", посвященного творчеству классика белорусской литературы Владимира Короткевича и гения белорусской песни Игоря Паливоды, в исполнении Национального академического концертного оркестра Беларуси.

Красочный фейерверк в честь юбилея фестиваля завершит первый день.

Второй день начнется с концерта академической музыки "У гонар беларускай музычнай будучыні". Музыкальная встреча пройдет в 10.30 в концертном зале Молодечненской детской школы искусств.

В 11.00 областной драмтеатр приглашает поклонников Мельпомены на спектакль "Проста Мяфа" - веселую и поучительную сказку о жизни домашних питомцев.

Дополнит насыщенную программу культурного дня гала-концерт "Маладзічок" запальвае зоркі" лауреатов ІX Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2021", который начнется в 11.00 на сцене концертного зала Дворца культуры. "Маладзічок" с 2005 года популяризирует детское и юношеское эстрадное творчество, повышает художественный уровень исполнителей, помогает им раскрыться.

В 14.00 заслуженный деятель культуры Беларуси Наум Гальперович и гости авторского проекта "Суразмоўцы" телеканала "Беларусь 3" затронут актуальные проблемы развития белорусской литературы, роль родного языка в формировании общественного самосознания и культуры. Мероприятие состоится в Зале торжеств Дворца культуры.

Концертный зал музколледжа им. М.Огинского приглашает в 15.00 на творческий проект "Сімфанічная рапсодыя", где в исполнении молодых талантов прозвучит музыка разных эпох.

Малый зал Дворца культуры в 16.00 соберет увлеченных искусством людей на музыкально-поэтическую гостиную "Святло Радзімы. Радасць Перамогі" с участием белорусских поэтов, других деятелей культуры и искусства, финалистов республиканского конкурса юных чтецов "Жывая класіка".

В 17.00 в концертном зале Дворца культуры начнется спектакль "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы.

И наконец, в Летнем амфитеатре в 21.30 состоится концерт закрытия фестиваля "Маладзечна - насустрач шлягерам" с участием звезд белорусской эстрады, победителей конкурса молодых исполнителей разных лет.

Особым подарком третьего дня фестиваля станет в 18.00 концерт "Прысвячэнне песняру" Белорусского государственного ансамбля "Песняры" в зале Дворца культуры, посвященный 80-летию основателя ансамбля народного артиста СССР Владимира Мулявина.

Фестивальная программа предложит и другие интересные мероприятия: от концертов духовых оркестров и хоровых коллективов до телепередач и проектов, таких как "Роднае слова". В том числе 12 июня в Чистинском сельском Доме культуры Национальный академический оркестр Беларуси представит новую программу.

В дни форума будут работать открытые площадки, где тоже будет гулять праздник: закружат танцы и хороводы, будут звучать песни и музыка, развернется "Город мастеров".-0-

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