Молодежь и юмор правят бал сегодня на "Славянском базаре"

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. День молодежи на XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" сегодня зарядит энергией, позитивом и заставит всех танцевать, сообщает БЕЛТА.

Новый день форума начался с массового молодежного забега, приз в котором - велосипед.

Молодежный забег в Витебске собрал около 150 участников Молодежный забег - одно из центральных мероприятий Дня молодежи, который проходит в Витебске.

И это только одно из мероприятий Дня молодежи, главные из которых пройдут на площади Победы. Здесь состоится патриотическая акция "Беларусь помнит", будет работать выставка классических и ретроавтомобилей, байков, чемпионат по автозвуку. А вечером раскачают публику группы "ЧуVство Полета", NAVIBAND и BezBileta. В этот же день планируется установить новый рекорд фестиваля - 1000 поцелуев на Пушкинском мосту.

Праздник с народным колоритом пустk в пляс целую площадь Свободы - на открытом турнире национальных танцев. А на улице Пушкина очередной международный конкурс мастеров народных художественных ремесел - на этот раз по соломоплетению.

Пляски от души - турнир национальных танцев проходит в центре Витебска Праздничная белизна сорочек и рубах, многообразие орнаментов, пестрые тканые пояса, жилетки, юбки, а главное - задор и улыбки танцоров стали главным украшением площади. На турнир приехали 76 пар - и совсем молодых и уже почтенного возраста.

Рассмешить каждого в зале Летнего амфитеатра обещают участники КВН-концерта чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН - представители команд "Союз", "Триод и Диод", "Русская дорога", "Плюшки имени Ярослава Мудрого".

А позже на главную концертную площадку фестиваля выйдут одни из главных героев форума - участники XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". В первый конкурсный вечер они представят "Славянский хит".

Иван Здонюк откроет программу конкурса молодых исполнителей на "Славянском базаре" Несколько дней представители 16 стран репетировали в Минске свои выступления совместно с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси под управлением Михаила Финберга.

На других площадках тоже прозвучат любимые и проверенные временем песни. Например, в концертном зале "Витебск" состоится Tribute Show Адриано Челентано. Театралов ждет задушевный вечер в компании продюсерского центра "М-Арт", который покажет на сцене Национального академического драмтеатра комедию "Кадриль". В областной филармонии свой "Фестиваль без границ" - программу "Ты - моя мелодия", посвященную Муслиму Магомаеву, представит Владимир Гришко и Grishko Orchestra Band.

Впервые фестивальную программу разнообразят новые жанры искусства - во Дворце спорта Государственный балет на льду Санкт-Петербурга покажет "Лебединое озеро", а в Концертном зале "Витебск" акробатическая художественная труппа провинции Шэньси (Китай) представит цирковое шоу в восточном стиле "Радуга на Шелковом пути". В фойе зала можно будет ознакомиться с экспозицией предметов декоративно-прикладного искусства Поднебесной.

Детей и их родителей несколько раз в день приглашает в гости на "Кукольный квартал" белорусский театр "Лялька". Здесь покажут хэппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона" и удивят импровизацией "Сказки про сказку".

Фест уличного искусства "На семи ветрах" тоже готовит особые сюрпризы. Кроме выступлений танцоров, музыкантов, кавер-бэндов, художников, перформеров, театральных актеров на Пушкинской площади будет организован мастер-класс по акварели от витебского мэтра Феликса Гумена.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 8-10 и 16-17 июля.-0-