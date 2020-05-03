Молодежь приглашают к участию в интернет-конкурсе "Сердца в унисон" к 75-летию Победы

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шоу-театр Татьяны Пановой "Хвілінка" во время проекта Белорусского республиканского союза молодежи "Беларусь помнит" с 4 по 7 мая проведет интернет-конкурс "Сердца в унисон", посвященный 75-летию Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Цель конкурса - сохранение преемственности поколений, увековечение памяти о Победе, а также патриотическое воспитание детей и молодежи. Он пройдет в двух номинациях - "Вокал" и "Хореография". Участникам предстоит записать видео (исполнить песню или хореографическую композицию) из репертуара коллектива, имеющую патриотическую направленность. Посвятить записанную композицию своему родственнику, принимавшему участие в Великой Отечественной войне, и рассказать о нем, используя его уникальную фотографию из семейного архива.

"Конкурсное видео выкладывается в Instagram, где указывается своя фамилия и имя, возраст и название конкурса. Участнику необходимо прикрепить к видео фотографию своего родственника, принимавшего участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны или трудившегося в тылу, и краткое пояснение к снимку, а также отметить официальный аккаунт шоу-театра "Хвілінка" @hvilinka @brsm и проставить хештеги конкурса: #Беларусьпомнит #ЦветыВеликойПобеды #сердцавунисон #hvilinka_StayAtHome #хвiлiнка #hvilinka", - рассказали в театре.

Члены жюри, в состав которых войдут педагоги по вокалу и хореографии, а также представители БРСМ определят в каждой номинации и возрастной категории лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II и III степени. По решению членов жюри конкурсантам может быть присуждено Гран-при конкурса. Работы лауреатов и дипломантов будут размещены в социальных сетях коллектива и союза молодежи 9 мая в виде единого видеоролика.

Творческая мастерская эстрадного искусства "Хвiлiнка" образована в 1993 году в Минске. Ее основателем и бессменным художественным руководителем является Татьяна Панова - член Союза музыкальных деятелей Беларуси. Коллектив неоднократный обладатель поощрительной премии специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.-0-