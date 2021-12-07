Молодежные Дельфийские игры государств СНГ проходят в дистанционном формате

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ проходят с 7 по 10 декабря в дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций Национального Дельфийского совета России.

Соревнования организованы по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты. В играх принимают участие порядка 700 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет, сформированных в делегации от стран Содружества. Дельфийские сборные стран сформированы органами государственной власти стран Содружества, национальными Дельфийскими организациями с участием наблюдателей Международного Дельфийского комитета.

Как и в случае очных Дельфийских игр, заочный формат соревнований собрал авторитетный судейский корпус, в состав которого вошли около 50 видных деятелей искусств и профессоров стран СНГ.

Следить за ходом игр можно в официальном Telegram-канале https://t.me/delphic_games. Там же 10 декабря состоится гала-концерт.

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ проходят в соответствии с Планом основных мероприятий, посвященных юбилею Содружества Независимых Государств, утвержденным Экономическим советом СНГ от 15 сентября 2020 года.

Организацию и проведение молодежных Дельфийских игр осуществляет Национальный Дельфийский совет России при поддержке Исполнительного комитета СНГ, МПА СНГ, Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств, Совета по делам молодежи государств - участников СНГ во взаимодействии с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета.

На четырнадцатых молодежных Дельфийских играх государств - участников СНГ студенты белорусских творческих колледжей и академий завоевали пять медалей различного достоинства.-0-