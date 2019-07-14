Молодежные звезды поделились на "Славянском базаре" своим рецептом популярности

14 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Самые популярные в молодежной среде артисты поделились на "Славянском базаре" рецептом популярности перед ночным гала-концертом Europa plus TV. Hit non stop в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Главными героями "Звездного часа" в Международном пресс-центре стали SHANGUY, CYGO, BORIS WAY ft.CARLA KATZ, BRIGHT SPARKS и группа RASA. Некоторые из запланированных звезд из-за очень плотного графика не смогли появиться в студии, так как готовились к выступлению или находились в это время еще в пути к фестивальному Витебску. "Например, Ольга Бузова недавно прилетела из Новосибирска, MARUV и MONATIK только вчера еще выступали в Одессе", - отметил в начале встречи ведущий Алексей Остудин.

Молодежные звезды поделились собственным рецептом популярности. Собственно, формула успеха у всех по большому счету одна: как можно больше писать и петь. "Никогда не знаешь, как сложится. Иногда записываешь крутой трек, но что-то вдруг пойдет не так. А бывает песня, на которую вообще не ставил, выстреливает. Все зависит от многих факторов. Поэтому надо просто больше писать. Также дело в простоте и легкости: чем проще и понятнее, тем больше шансов понравиться широкой аудитории", - отметил участник группы RASA и подчеркнул, что универсального рецепта не существует. У каждого свой путь.

Кроме того, важна и подача композиции. "Дело не в том, чтобы попасть в ноты. Значение имеет, как ты подаешь в целом песню, себя", - добавил CYGO.

Касаясь своих музыкальных предпочтений, ребята отметили современную электронную музыку, Бейонсе и других R'n'B-исполнителей. -0-