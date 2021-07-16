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16 июля 2021, 08:00

Молодежные площадки "Славянского базара" зажгут новые звезды на творческом небосклоне - мнение

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День молодежи на "Славянском базаре". Фото из архива
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16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежные площадки "Славянского базара-2021" зажгут новые звезды на творческом небосклоне. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА руководитель танцевального коллектива "Арт-формат" Гомельского государственного профессионального аграрно-технического лицея Иван Ильющенко.

Иван Ильющенко уверен: молодежные площадки "Славянского базара-2021" зажгут новые звезды на творческом небосклоне. Есть шанс засветить на нем и у коллектива Гомельского государственного профессионального аграрно-технического лицея. "Арт-формат" впервые будет выступать на фестивальной сцене Витебска.

Команда под руководством Ивана подготовила номера на национальный фестиваль-конкурс молодежного творчества "Огонь молодежных талантов" в номинации "Огонь танца". Номер "Barrels" будут исполнять на бочках. Танец наполнен интересными элементами с ярким финишем. В конце хореографической постановки "Пиксели" будет сложена композиция со словами "Мы вместе!". "Репетиции продолжаются. Готовим настоящую творческую бомбу. Чтобы все было достойно и красиво, а Гомельская область была на высоте", - поделился Иван Ильющенко. Коллектив будет также представлять Гомельскую область в арт-параде.

Этот год для "Арт-формата" очень плодотворный. Он ознаменовался многочисленными победами на республиканских конкурсах. Взяли два первых места в номинациях на фестивале художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "Арт-вакации-2021" и Гран-При на конкурсе "Профи-Арт". Не скрывают надежд и на фестиваль в Витебске.

Руководитель студии эстрадно-джазового вокала Vocal Smile Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф.Соколовского Анастасия Витебская со своими ребятами впервые отправится на "Славянский базар". "Будем пробовать себя в трех номинациях. Будем представлять мировой, славянский и белорусский хиты. Все продумано и отшлифовано. Конечно, присутствует легкое творческое волнение. Ведь важно подать каждое произведение с нужными эмоциями и донести до слушателя то, что задумал исполнитель", - поделилась она. На национальный фестиваль-конкурс молодежного творчества "Огонь молодежных талантов" в номинации "Огонь голоса" - у гомельских вокалистов большие надежды. Кроме этого, планируют посетить и зарядиться эмоциями на различных локациях, погрузиться в праздничную атмосферу фестивального Витебска.

Команда творческой и спортивной молодежи Гомельщины примет участие в Дне молодежи, который состоится 16 и 17 июля в Витебске в рамках XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Праздник задуман в формате молодежного феста "Зажигает молодежь". Микромир создадут разноплановые локации - от арт-парада "Огни народного единства" до молодежного open-air "Зажги молодежный огонь". В их программе - гражданско-патриотические мероприятия, спортивные соревнования, интерактивные площадки и национальный фестиваль-конкурс молодежного творчества "Огонь молодежных талантов".

Гомельская областная организация ОО БРСМ поддержит республиканский проект "Роднае - народнае" и порадует фестивальный Витебск патриотическим драйвом. Один из сюрпризов ожидает в колонне молодежного арт-парада. Речь о дрифт-трайк-шоу с демонстрацией парного вождения в управляемом заносе по определенной траектории.

На интерактивной площадке open-air "Зажги молодежный огонь" активисты областной организации БРСМ создадут интеллект-пространство #БеларусьПознавательная. Здесь гости и участники праздника смогут проверить свои знания в викторинах и квиз-играх. Вопросы будут касаться истории, культуры и уникальной природы Беларуси.

Шикарные селфи на память о фестивале можно будет сделать в специальной фотозоне. К услугам ценителей отличных кадров - фоторамки и хештеги. Также несколько секретов выигрышных съемок раскроет профессиональный фотограф на мастер-классе по созданию трендовых снимков.

Небольшой мозговой штурм устроят организаторы интеллектуального дрифт-трайкинга "Верно ответь - и едь!". Приятный бонус за знания о своей стране и правильные ответы на вопросы викторины - возможность прокатиться на дрифт-трайке.

Найдется на площадке и занятие для компаний. Почувствовать себя мафиози или мирным жителем, а также знатоком кино и литературы каждый сможет в командных играх "Угадай персонажа", "Мафия" и других.

Представители делегации также примут участие в церемониях открытия и закрытия Дней молодежи, в марафоне здорового образа жизни, флешмобе "Народная зарядка", национальном фестивале-конкурсе молодежного творчества "Огонь молодежных талантов" в номинациях "Огонь голоса", "Огонь танца" и "Огонь уникальности".

Одной из изюминок фестивальных дней станет возрожденный молодежный арт-парад, который проследует по улице Ленина к площади Победы.

Завершит День молодежи open-air "Огни народного единства" с участием приглашенных звезд белорусской эстрады, балета, кавер-бэнда, DJ-сетами и МС.

Организатором праздника выступают Белорусский республиканский союз молодежи при содействии Министерства образования и Центра культуры "Витебск" дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-

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