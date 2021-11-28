28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады готовит для ребят новогоднюю премьеру сказки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Молодежный театр эстрады подготовил для детей чудесные и неожиданные новогодние сюрпризы. Маленькие зрители окунутся в мир волшебства и сказок", - рассказали в концертном отделе.

Так, с 18 декабря по 9 января на сцене театра покажут музыкальную новогоднюю сказку "Волшебное слово". "Захватывающие приключения ждут главного героя мальчика Алешу, превратившегося в непослушного и вредного мальчишку, который попал в плохую компанию. Ребенок, воспользовавшись чудесами Нового года, решил совершить не новогоднее волшебство, а ужасную пакость. Алеше придется преодолеть все препятствия, а главное понять, что волшебное слово - это добрые слова, вежливые, наполненные искренностью и любовью", - отметили в концертном отделе.

События сказки начнутся уже со входа в театр. Дополнит их новогодний антураж: яркие костюмы, зажигательные танцы, интерактивные действия, красочные декорации и фотозоны. "Это все, несомненно, доставит искреннюю радость, незабываемые эмоции и создаст настроение праздника у ребят", - добавили в театре.-0-

Фото Театра эстрады