Молодежный театр эстрады готовит несколько премьер

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады готовит осенью для зрителей несколько премьер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Так, 22 октября мы приглашаем наших зрителей на концертно-юмористическую программу "Юбилярша". Профессиональная певица и актриса театра Зинаида Фурор отметит юбилей на сцене вместе со зрителями. Уверены, легкая музыкально-комедийная история увлечет зрителя и подарит много положительных эмоций. 27 октября состоится творческий вечер Александра Сухарева "50 лучших песен. Нравится не нравится". Зрителя ожидают зажигательные попурри из мюзиклов, песни в исполнении артистов белорусской эстрады, новые и необычные дуэты и личные откровения автора, - рассказали в концертном отделе. - Еще одна премьера состоится в ноябре. Это музыкальная комедия "Женитьба Рабиновича". Увидеть ее можно будет уже 30 ноября. Надеемся, что она также заинтересует нашего зрителя".

Кроме того, 23 октября Молодежный театр эстрады приглашает юных зрителей и их родителей на очередную встречу в рамках музыкально-театрального фестиваля "Осенний калейдоскоп в Ботаническом саду".

"Так, в 13.00 маленькие зрители получат хорошее настроение и улыбки во время просмотра музыкальной сказки "Котовасия и Песострия". А в 16.00 в этот же день состоится концертная программа "Есть только миг", в которой прозвучат любимые хиты из кинофильмов в исполнении звезд белоруской эстрады. Для зрителей выступят: заслуженная артистка Беларуси Жанет, Ольга Колесникова, Екатерина Шумская, Шир, Дмитрий Никитин, Александра Горбатенко, Инга, Лас-Вегас, ByCity. Вести концерт будут Диана Черных, Владимир Николаев и Владимир Воронков", - отметили в театре.

2 и 3 ноября Театр эстрады вновь ждет ребят на музыкальную сказку "Котовасия и Песостория", а 4, 5 и 27 ноября - на детский мюзикл "Ох и Ах и Гаргамель".-0-