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Молодежный театр эстрады готовит премьеру мюзикла "Бурлеск" по мотивам культового фильма

Культура 22.03.2019 | 21:18

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады готовит премьеру мюзикла "Бурлеск" по мотивам известного американского фильма Стива Энтина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Культовый фильм "Бурлеск" увидел свет в 2010 году, но до сих пор популярен во всем мире. "Главную роль в американском мюзикле исполняет Кристина Агилера, а у нас - Жанет. Мы, конечно, не будем подражать, сюжет мюзикла переработан, все музыкальные треки органично вплетены в сюжетную линию", - сказала художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.

Это будет яркое шоу с профессиональной хореографией и лучшими голосами белорусской эстрады. У зрителей будет возможность прикоснуться к хитам высочайшего уровня, а декорации позволят им окунуться в атмосферу мюзикла. "Будет такое ощущение, что они сидят в кафе, где разворачиваются все события. Мы по-новому задействуем двери на сцене, которые будут переворачиваться, открывая зрителям гримерную комнату, где в этот момент к выступлению будут готовиться артисты. Думаем, это будет интересно", - отметила она.

В центре сюжета - история амбициозной девушки Али. "События в ее жизни разворачиваются стремительно: она уже не за барной стойкой в маленьком американском городке, а в известном нео-бурлеск-клубе Лос-Анджелеса. Девушка попадает в другой мир, манящий свободой творчества и признанием. На пути к славе не все гладко: от соперничества и женских козней до угрозы закрытия уже любимого клуба. Но, как показывает история, Али со всеми трудностями можно справиться, если найти свою настоящую любовь", - рассказала художественный руководитель.

Зажигательная музыка, завораживающая хореография в исполнении артистов Молодежного театра эстрады, роскошные наряды, красота, блеск и необычная сценография ждут зрителей на премьере эстрадного мюзикла "Бурлеск" 26, 27, 28 марта в 19.00. Кроме того, показы мюзикла запланированы на 24 апреля и 21 мая. -0-

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молодежь, театр
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