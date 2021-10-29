Молодежный театр эстрады покажет на каникулах три детские сказки

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады на осенних каникулах покажет три детские сказки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Родители и учителя хотят сделать досуг школьников на каникулах максимально разнообразным, интересным и полезным. Театр эстрады предлагает ребятам совершить невероятное осеннее путешествие сразу в три детские сказки", - рассказали в концертном отделе.

Всем известно, что у котов и собак вечная борьба между собой, но Театр эстрады раскрыл секрет, как можно их помирить. Все подробности любознательные зрители узнают из музыкальной сказки "Котовасия и Песостория" 2, 3 и 20 ноября. "Герои детского мюзикла "Ох и Ах и Гаргамель" приглашают в веселое путешествие, которое только можно вообразить. Злая колдунья Гаргамель хочет захватить сказочный мир, но маленькие сказочные человечки Ох и Ах решили противостоять злой волшебнице. Увидеть мюзикл можно 4, 5 и 27 ноября. А 6 ноября можно попасть на день рождения озорного мальчика Малыша. Театр приглашает вместе отпраздновать этот день просмотром музыкальной сказки "Тот самый Карлсон и Малыш", - отметили в театре.

К слову, уже идет подготовка и к зимним каникулам. Для маленьких зрителей Театр эстрады готовит две новогодние истории: музыкальную новогоднюю сказку "Волшебное слово" и сказочный новогодний квест "Семь желаний". "Ребят ждут интересные истории, встречи с любимыми героями, веселые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будет много музыки, песен и танцев", - добавили в концертном отделе.-0-

Фото Театра эстрады