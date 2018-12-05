5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный театр эстрады приглашает юных зрителей на новогодние мюзиклы "По Щучьему велению, по Новогоднему хотению" и "Новогодняя академия", сообщила корреспонденту БЕЛТА главный режиссер театра Мария Третьякова.

"Молодежный театр эстрады во время каникул для своих маленьких зрителей традиционно готовит сюрпризы - детские постановки и мюзиклы, которые с успехом идут как на сцене нашего театра, так и на других площадках. На этот раз в Театре эстрады мы покажем новую историю про Емелю "По Щучьему велению, по Новогоднему хотению". На площадке на пр.Победителей, 14 - мюзикл "Новогодняя академия", в котором расскажем о специальном учебном заведении, где постигают азы волшебства будущие Деды Морозы и Снегурочки. Там случается коллизия - одна вредная сотрудница, Мадам потерянное время, мечтавшая в молодости стать Снегурочкой, решает, что если ей удастся повернуть время вспять, то она сможет изменить свою судьбу. Для этого ей нужно украсть волшебные часы Деда Мороза, сконструированные главным персонажем нашей постановки - мальчиком-гением, с их помощью можно вернуться в прошлое", - рассказала Мария Третьякова.

По ее словам, обе постановки задействуют как взрослых артистов Театра эстрады, так и юных - воспитанников Творческой мастерской эстрадного искусства "Хвілінка". А после каждого показа мюзикла для зрителей подготовили 20-минутную игровую программу у елки.

Музыкальный спектакль "По Щучьему велению, по Новогоднему хотению" будет проходить в Молодежном театре эстрады с 22 декабря по 7 января, а мюзикл "Новогодняя академия" - на площадке административного комплекса "Победителей, 14" с 26 декабря по 7 января.-0-