Молодежный театр представит спектакль литовского режиссера Саулюса Варнаса "Дом посреди весны"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Дом посреди весны", над постановкой которого работает литовский режиссер Саулюс Варнас, состоится 17 марта в Белорусском государственном молодежном театре. Об этом БЕЛТА сообщила руководитель литературно-драматической части Лариса Тимошик.

Спектакль "Дом посреди весны" создан по мотивам пьесы Эжена Ионеско "Жажда и голод". Взяв за основу по сути бытовую историю, режиссер представляет ее как иллюзию любви, рассчитывая пробудить воображение человека, предложить ему разгадывать символы и узнавать архетипы, которые мы встречаем в жизни. Ведь театр - это модель реальности, которая дает нам возможность заглянуть внутрь себя, увидеть знакомые ситуации со стороны.

"Мне бы хотелось пригласить зрителя к размышлению о том, как выглядит любовь, на которой держится мир, - говорит Саулюс Варнас. - Каждый человек в определенные моменты задается вопросами о тайнах бытия, пытается найти себя, испытывает искушения и сомнения. Вокруг нас много привлекательных идей, мы можем наблюдать разные виды любви: от головокружительной страсти до полного растворения в партнере. Иногда нужно оглянуться назад, чтобы понять: истина в любви, которая ничего не требует и долго терпит, уравновешивая зло, которое творят люди эгоистичными поступками. По большому счету, человеку в жизни даны два основных пути - созидания и разрушения".

"Дом посреди весны" - это сценическая версия режиссера и его видение темы личного жизненного выбора человека. Саулюс Варнас любит разговаривать со зрителем загадками. Каждый его спектакль - это особый мир, сотканный логикой наших мечтаний, но всегда обращенный к сознанию человека.

В спектакле заняты: Дмирий Бойко, Марина Блинова, Анастасия Ревченко-Лукьянова, Елизавета Ильевская, Дарья Измайлова, Екатерина Романникова, Виктория Чумак, Иван Щетко, Александр Пашкевич, Наталья Подвицкая, Владимир Божков, Анатолий Лагутенков, Кирилл Балтруков. Художник-постановщик - Ольга Грицаева, художник по костюмам - Виктория Тя-Сен, хореограф - Ольга Скворцова.

Саулюс Варнас - воспитанник актерской студии Юозаса Мильтиниса при Паневежском драматическом театре. В 1977 году закончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работал режиссером, затем главным режиссером Шауляйского драматического театра, руководил Паневежским драматическим театром, был директором Вильнюсского русского театра драмы. С 2014 по 2018 год являлся главным режиссером Могилевского драматического театра. Работа с пьесой "Жажда и голод" стала основой для его мастер-классов в Лондоне, Вильнюсе, Львове, Могилеве, Кишиневе. Режиссер является участником и лауреатом международных театральных фестивалей в Литве, Латвии, России, Украине, Польше, Германии, Индии, Дании, Турции, лауреатом Национальной театральной премии Беларуси.-0-