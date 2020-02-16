Молодежный театр приглашает на премьеру спектакля-интерактива Алексея Шутова

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля-интерактива Алексея Шутова "Скелеты" состоится 20 марта на малой сцене Белорусского государственного молодежного театра. Актер театра и кино впервые выступит в роли режиссера, сообщила БЕЛТА руководитель литературно-драматической части Лариса Тимошик.

Участники спектакля предлагают поразмышлять о том, должен ли человек полностью доверять близким или у каждого могут быть свои секреты. Тема спектакля сегодня понятна и близка каждому: телефоны и прочие гаджеты вошли в жизнь, они способны отражать и фиксировать ее моменты, а иногда даже заменяют живое общение. Но это не касается компании давних друзей, которые дружат семьями. Они встречаются на выставке, не предполагая, что во время беззаботного общения могут открыться тайные стороны их жизни.

На идею спектакля натолкнул итальянский фильм "Идеальные незнакомцы". Алексей Шутов предложил собственную театральную адаптацию, приближенную к реалиям. Концептуальное решение режиссеру помогла осуществить художник Ольга Колобан, работающая в направлении нейрографики. Это искусство помогает снять внутреннее напряжение, разобраться в сложных ситуациях, лучше понимать других. Именно это и нужно сейчас каждому из героев. А, возможно, и зрителям, которые могли наблюдать подобные ситуации в реальности и сформировали свое отношение к ним. Взгляд на проблему доверия между людьми может высказать каждый, кто находится в зрительном зале: в день показа он становится выставочным пространством.

"У человека бывают сложные моменты, когда он переживает внутреннюю катастрофу, - отмечает Алексей Шутов. - А что обычно делают в случае катастроф? Стремятся найти "черный ящик", чтобы понять реальную ситуацию. Так и в личных ситуациях: ответы на многие вопросы может дать наш персональный "черный ящик" - телефон. Бывает так, что информация, хранящаяся в нем, случайно открывает окружающим нашу тайную сторону. Мы вместе с артистами постараемся вовлечь зрителей в разговор: должно ли у человека оставаться пространство, которое принадлежит только ему".

Алексей Шутов учился на актерском факультете ВГИКа (мастерская Армена Джигарханяна и Альберта Филозова). Работал в театре под руководством Армена Джигарханяна, в Центре драматургии и режиссуры Михаила Рощина и Алексея Казанцева, в театре "Человек". Известен зрителям по актерским работам более чем в 20 фильмах. С 2017 года - актер Белорусского государственного молодежного театра.-0-