Молодые белорусские художники демонстрируют высокий уровень мастерства – Хилько

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые белорусские художники демонстрируют высокий уровень мастерства, который признается и за рубежом, заявил сегодня на пресс-конференции заведующий кафедрой графики художественного факультета Белорусской государственной академии искусств доцент Юрий Хилько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подъем белорусской графики начался в 60-е годы и продолжается по сегодняшний день. Молодые художники, защищая дипломные работы, показывают очень высокий уровень, который признают и за рубежом. Наши художники могут совершать великие дела", - сказал Юрий Хилько.

Заведующий кафедрой рисунка художественного факультета БГАИ народный художник Беларуси Владимир Товстик подчеркнул, что среди студентов достаточно талантов, но для их раскрытия и развития нужны соответствующие условия. "Общество и страна не могут существовать без культуры, а изобразительное искусство - это и есть часть культуры", - сказал он.

Как отметила консультант управления искусств Министерства культуры Екатерина Пономарева, основной целью государственной культурной политики является развитие профессионального и любительского искусства, усиление его роли в повышении самосознания белорусов, эффективности морально-эстетического и художественного воспитания через развитие национального искусства. Для популяризации и сохранения достояний белорусского изобразительного искусства ежегодно закупаются картины, проводятся конкурсы и различные мероприятия.

"Говоря о развитии современного изобразительного искусства, необходимо учитывать разножанровость этого направления. Значительное место в национальном изобразительном искусстве занимают графические произведения выдающихся белорусских мастеров. В 2017 году Министерство культуры провело первую Национальную премию в области изобразительного искусства. Победителем в номинации "Графика" стал Рыгор Ситница", - отметила Екатерина Пономарева.

"Художник должен реализовываться здесь и сейчас. Ведь то, что мы напишем сегодня, будет лицом нации через десятилетия и даже столетия. И через какое-то время народ будет гордиться работами наших художников. Государство сегодня должно просто сохранить гуманитарные ценности, а для этого необходимо строить художественные галереи, музеи, театры", - поделился мнением председатель Белорусского союза художников Рыгор Ситница.

Все участники встречи подчеркнули, что культура и искусство развиваются при господдержке. "Нужно поднимать уровень национального культурного самосознания общественности", - резюмировала ведущий научный сотрудник Национального центра современных искусств Олеся Иноземцева.-0-