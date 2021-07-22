Молодые брестские художники презентовали выставку ко Дню города

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась экспозиция "Художники одного города", передает корреспондент БЕЛТА.

Это совместный проект трех молодых перспективных участников Белорусского союза художников Татьяны Потворовой, Анны Чепурной-Олейник и Петра Кузьмича. Представлено более 100 работ - живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство. По сути, это три персональные выставки на одном пространстве, бенефис трех художников, объединенных одним замыслом.

"Эта выставка приурочена ко Дню города. Для меня Брест - это солнце, свет, освещение. И, я думаю, такой же свет присутствует на Таниных картинах. Горячие, страстные скульптуры Петра тоже наполнены этой энергией брестского солнца. Оно живет внутри нас и отражено во всех работах в этом зале", - раскрыла творческое кредо свое и товарищей Анна Чепурная-Олейник.

У каждого из этой триады свое стилевое направление, индивидуальный, уже узнаваемый почерк, опыт участия в международных выставках, пленэрах. Татьяна Потворова предпочитает работать с маслом. Ее яркие, сочные, экспрессивные полотна переносят то в солнечную Венецию, то в вечерний Питер. Импрессионистские работы сменяются нежными акварелями Анны Чепурной-Олейник с их воздушными, прозрачными образами и цветовым фейерверком. Эти прекрасные картины гармонично дополняют выразительные, брутальные арт-объекты Петра Кузьмича, который работает в редкой технике горячей эмали.

"Мы продолжаем развиваться, экспериментировать - в материале, сюжетах, форматах. Это все отражается в наших работах, поэтому они, наверное, близкие по духу. Экспозиция, как нам кажется, получилась достаточно цельной, гармоничной, с приподнятым, праздничным настроением", - поделилась Татьяна Потворова.

С выставкой "Художники одного города" можно ознакомиться до 8 августа.-0-