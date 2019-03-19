Монографию о Борисе Аракчееве презентуют в Национальном историческом музее 21 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация монографии "Барыс Аракчэеў. Этапы вялікага шляху" состоится 21 марта в Национальном историческом музее Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА автор издания искусствовед Ксения Селицкая-Ткачева.

Эта монография является первым комплексным исследованием, посвященным творчеству знаменитого художника, одного из основателей современной белорусской школы живописи, члена Белорусского союза художников, заслуженного деятеля искусств Беларуси, кавалера ордена Франциска Скорины.

"Идея создания монографии возникла во время проекта "Борис Аракчеев. Творческая династия", посвященного 90-летию со дня рождения мастера. Проектом мы стремились напомнить о забытых художниках, одним из которых был Борис Аракчеев. Реализация замысла начиналась с ряда статей в журналах и газетах, а продолжилась выставками, музыкальными и литературными вечерами памяти, реализуемых на арт-площадках Минска и областных городов", - отметила автор.

Издание содержит 138 страниц, включая 32 цветные иллюстрации. Доступным художественным языком описано многогранное творчество художника, которое развивалось в двух направлениях. "С одной стороны, его творчество характеризуется стилистическим богатством, ведь работы выполнены в таких направлениях, как реализм, импрессионизм, экспрессионизм. С другой стороны, художник работал во всех жанрах изобразительного искусства - пейзаж, натюрморт, портрет, в которых реализовал себя мастерски. Несмотря на то, что творчество Бориса Аракчеева развивалось как в советское время, так и в период конца 90-х-начала 2000-х годов, характеризующихся ломкой ценностей, поиском новых форм, идеалов, оно сохранило традицию, подкрепленную экспериментом и новаторством. Поэтому его искусство актуально и интересно как старшему поколению, так и современной молодежи", - рассказала искусствовед.

В книге широко освещается историко-культурная панорама второй половины ХХ и первого десятилетия XXI веков, предлагается жанровый подход к изучению творчества художника, с помощью компаративного метода глубоко и всесторонне анализируются произведения мастера. Исследование, в котором органично совмещаются научный и художественный подходы, рассчитано на широкую аудиторию читателей.

"Листая страницы монографии, можно проследить жизненный путь художника благодаря воспоминаниям его учеников: Галины Кононовой, Владимира Кожуха, Алексея Кузьмича, Владимира Масленникова, Рыгора Ситницы, Игоря Бархаткова, а также его дочерей Алены, Марины, Оксаны. Творчество художника сравнивается с европейским литературным и музыкальным художественным наследием. Проанализировано более 400 работ мастера, причем каждая картина описана технически и с точки зрения трактовки сюжета. Проведена параллель с такими именитыми творцами, как Клод Моне, Эдвард Мунк, Клод Дебюсси, Сергей Рахманинов, Белла Ахмадулина. Ведь так или иначе творчество Бориса Аракчеева перекликается с именами известных в мировой культуре деятелей", - добавила Ксения Селицкая-Ткачева.-0-