Моноспектакль, пластическую драму и сказку представит молодежный театр из Кишинева в Гомеле

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гастроли Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина из Кишинева пройдут с 11 по 12 октября в Гомельском городском молодежном театре, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор гомельского театра Елена Мостовенко.

Знакомство с творчеством театра "С улицы Роз" гомельчане начнут 11 октября с моноспектакля "Цветы для Элджернона" по одноименному роману американского писателя Дэниела Киза. "Спектакль по содержанию - мягкая научная фантастика, а по смыслу - произведение о вечном стремлении человечества к лучшему", - отметила Елена Мостовенко. Основная идея его не в торжестве научной мысли, а в торжестве человечности, в желании дарить свою любовь людям, помогать слабым, уточнила собеседница. Главную роль исполняет Алексей Штырбул. Эта его роль была признана лучшей мужской и отмечена Гран-при на Международном фестивале моноспектаклей в Питешти (Румыния, 2016).

На пластическую драму об Эдит Пиаф "Падам… Падам…" по пьесе Инны Гриншпун приглашают 12 октября. Со сцены прозвучит монолог Пиаф - пронзительный, отчаянный, задорный, трогательный, грубый, такой разный и странный, как сама жизнь. Рядом с главной героиней - безмолвный хор, в основном мужской. Актеры хора - не характеры, но типажи, фигуранты. Они появляются то как девицы борделя, то как мальчики из варьете, то как солдаты Второй мировой, то как суд чести, то как подтанцовка Пиаф и ее любовники. Из толпы выйдут те, встреча с которыми стала этапной в жизни певицы и актрисы. Они молчат, играет за всех она.

В роли Эдит Пиаф - заслуженная артистка Молдовы Ольга Софрикова. Постановка и сценография заслуженного деятеля искусств Молдовы Юрия Хармелина.

Для маленьких зрителей гости из Молдовы подготовили сказку "Не Ежик" по пьесе Анны Богачевой. "Яркая, забавная, а главное, очень добрая и мудрая история поможет понять, что быть самим собой - единственно правильное решение", - охарактеризовала постановку Елена Мостовенко. Спектакль для детей можно увидеть 11 и 12 октября.

Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" основан в 1978 году, с тех пор его репертуар пополнили более 200 спектаклей по произведениям классической и современной драматургии. Театр активно гастролирует и принимает участие в международных фестивалях. На его счету множество театральных премий.-0-