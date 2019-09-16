Монтаж сцены для финального шоу нацотбора детского "Евровидения-2019" начнется 17 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монтаж сцены для финального шоу национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" начнется 17 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадикомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Уже завтра в студии "600 метров" мы начнем монтаж сцены для финального шоу национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019". В самой большой студии медиахолдинга будут установлены светодиодные экраны, световое оборудование, декорации и сцена. Вечером 18 сентября все участники финального концерта соберутся в Белтелерадиокомпании. Это будет пока не репетиция, а просто возможность для юных исполнителей почувствовать сцену и "примерить" свой конкурсный номер. Для этого каждому из финалистов будет выделено около 20 минут", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

Индивидуальные репетиции участников будут проходить 19 сентября. "В этот день также будут репетировать ведущие - Хелена Мерааи и Андрей Макаенок. Кроме того, на сцену выйдут и специальные гости - представители Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение" разных лет - Ольга Сацюк, Александр Миненок, Хелена Мерааи и Даниэль Ястремский. Генеральный прогон в режиме прямого эфира в костюмах пройдет днем 20 сентября накануне финала", - отметила руководитель пресс-службы.

Финальный гала-концерт в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга начнется 20 сентября в 22.00. Соревноваться в вокальном мастерстве будут исключительно девочки: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Выступление каждого из 10 финалистов будут предварять видеовизитки, снятые творческой командой "Беларусь 1". В этом году главная тема визиток связана с официальным слоганом международного форума Share the Joy ("Поделись радостью") и его логотипом - воздушным змеем. К слову, посткарды юных исполнителей уже представлены в утренней программе "Добрай раніцы, Беларусь!".

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-